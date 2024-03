12 MAI à Riquer à 17h chapelle du Mas Riquer Catllar, dimanche 12 mai 2024.

12 MAI à Riquer à 17h Hommage à Gabriel Fauré en Trio Sveta Truska violoncelle, Alberto Reguerra ,violon, François-Michel Rignol piano Dimanche 12 mai, 17h00 chapelle du Mas Riquer

La musique de Gabriel Fauré possède une indicible beauté, il faut goûter en elle le charme de l’inattendu. Le violoncelle est la voix sans les mots de la mélodie fauréenne, ainsi comment ne pas penser à Pablo Casals qui a bien connu Gabriel Fauré à Paris ,qui a joué l’élègie en 1901 et à la Sorbonne en 1956.La mélodie « Après un rêve » qui à la faveur de la nuit nous emporte dans le plus doux des rêves a été transcrite pour violoncelle et piano par Pablo Casals. Le trio en ré mineur dont le mouvement chante avec naturel accompagné par un piano fluide et dépouillé est son avant dernière partition et a été interprété en 1924 devant Gabriel Fauré par le célèbre Trio Cortot,Thibaud, Casals..

chapelle du Mas Riquer 1 rue de la tet 66500 catllar Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie

