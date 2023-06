Galerie de Peinture 12 Lieu-dit Barriat Le Grand-Bourg, 14 juillet 2023, Le Grand-Bourg.

Le Grand-Bourg,Creuse

A travers ses toiles, Alain FORJAN fait parler son émotion, sa passion et sa sincérité qui naissent notamment des couleurs, du figuratif à l’abstraction..

2023-07-14 à ; fin : 2023-08-28 18:30:00. EUR.

12 Lieu-dit Barriat

Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Through his canvases, Alain FORJAN expresses his emotion, passion and sincerity, which are born of colors that range from figurative to abstract.

A través de sus lienzos, Alain FORJAN expresa su emoción, su pasión y su sinceridad, que nacen de los colores, de lo figurativo a lo abstracto.

Durch seine Gemälde lässt Alain FORJAN seine Emotionen, seine Leidenschaft und seine Aufrichtigkeit sprechen, die insbesondere aus den Farben entstehen, vom Gegenständlichen bis zur Abstraktion.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse