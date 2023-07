Visit’Ô Lim – Activité et expérience sensorielle au jardin botanique L’Or des Simples 12 La Courcelle Rancon, 29 juillet 2023, Rancon.

Rancon,Haute-Vienne

Jouez aux apprentis « herboristes » avec Laurent, et mettez tous vos sens en éveil en apprenant à reconnaitre les plantes en les observant. Formes, couleurs, odeurs, goûts et qualités n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez les cueillir, les émonder, les effeuiller et les découvrir séchées au séchoir. Enfin vous fabriquerez votre propre sachet de tisane en fonction de vos goûts et des qualités recherchées. Activité à goûter en famille et entre amis. A partir de 7 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau. Inscription obligatoire..

2023-07-29 fin : 2023-07-29 17:00:00. EUR.

12 La Courcelle

Rancon 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Play « herbalist » apprentice with Laurent, and awaken all your senses as you learn to recognize plants by observing them. Shapes, colors, smells, tastes and qualities will no longer hold any secrets for you. You’ll be able to pick them, prune them, remove the leaves and discover them dried in a kiln. Finally, you’ll be able to make your own bag of herbal tea to suit your tastes and the qualities you’re looking for. An activity to enjoy with family and friends. Ages 7 and up. Children must be accompanied by an adult. Bring suitable clothing, shoes (closed-toe) and water. Registration required.

Juega a ser aprendiz de « herborista » con Laurent, y despierta todos tus sentidos aprendiendo a reconocer las plantas observándolas. Formas, colores, olores, sabores y cualidades no tendrán secretos para ti. Podrás recogerlas, podarlas, quitarles las hojas y descubrirlas secadas en un horno. Por último, confeccionarás tu propia bolsita de tisana según tus gustos y las cualidades que busques. Una actividad para disfrutar en familia y con amigos. Para niños a partir de 7 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Traer ropa adecuada, calzado (cerrado) y agua. Inscripción obligatoria.

Spielen Sie mit Laurent Kräuterkunde und erwecken Sie alle Ihre Sinne, indem Sie lernen, Pflanzen zu erkennen, indem Sie sie beobachten. Formen, Farben, Gerüche, Geschmäcker und Eigenschaften werden kein Geheimnis mehr für Sie sein. Sie können sie pflücken, beschneiden, entblättern und im Trockner getrocknet entdecken. Schließlich werden Sie Ihren eigenen Kräuterteebeutel herstellen, der Ihrem Geschmack und den gewünschten Eigenschaften entspricht. Eine Aktivität, die Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden genießen können. Ab einem Alter von 7 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Pays du Haut Limousin