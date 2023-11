Petit marché artisanal de la Menuise 12, impasse Corday Athis-Val de Rouvre, 17 décembre 2023, Athis-Val de Rouvre.

Athis-Val de Rouvre,Orne

Marché d’artisan.es en intérieur (suivre les flèches dans le bourg)

Contrairement à la dernière édition, le marché se déroulera comme les premières années, c’est à dire en extérieur (mais à l’abri) côté Empommé.e.s.

Boissons chaudes et crêpes sucrées seront de la partie pour nous réchauffer !

Le stationnement s’effectuera sur le parking de la mairie de Bréel, qui se situe à 2 minutes à pied,.

2023-12-17 14:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

12, impasse Corday Bréel

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie



Indoor artisan market (follow the arrows in the village)

Unlike last year, the market will take place as in previous years, i.e. outdoors (but sheltered) on the Empommé.e.s side.

Hot drinks and sweet crêpes will be on hand to keep us warm!

Parking is available in the Bréel town hall parking lot, a 2-minute walk away,

Mercado interior de artesanía (siga las flechas en la ciudad)

A diferencia del año pasado, el mercado tendrá lugar como en años anteriores, al aire libre (pero resguardado) en el lado de Empommé.e.s.

Habrá bebidas calientes y crepes dulces para entrar en calor

Se puede aparcar en el aparcamiento del ayuntamiento de Bréel, a 2 minutos a pie,

Kunsthandwerkermarkt im Innenbereich (folgen Sie den Pfeilen im Dorf)

Im Gegensatz zur letzten Ausgabe findet der Markt wie in den ersten Jahren statt, d. h. im Freien (aber geschützt) auf der Empommé.e.s-Seite.

Heiße Getränke und süße Crêpes werden uns aufwärmen!

Sie können auf dem Parkplatz des Rathauses von Bréel parken, der nur 2 Minuten zu Fuß entfernt ist,

