12 heures de fête avec Microclimat Le Chapiteau, 14 mai 2022, Marseille.

12 heures de fête avec Microclimat

Le Chapiteau, le samedi 14 mai à 16:00

► 12H DE FÊTE INDOORS & OPEN AIR ► DJ set & animations ► 16h – 04h ► Pur sound system ► BAR – BIO, LOCAL et à petits prix Billetterie : [https://tinyurl.com/yk4tp7dc](https://tinyurl.com/yk4tp7dc) Ca y est, vous ne pouvez plus y échapper : les longues nuits sans sommeil, la douce brise qui succède au froid mistral, les quelques gouttes de sueur laissées innocemment sur le chemin du Petit Poucet, les bains de minuit qui renferment mille et un secrets, les peaux cramoirouges que le bronzage a encore épargnées (ou pas)… L’été est annoncé et il promet d’être caliente ! Si vous en doutez, le signe le plus flagrant que l’été pointe bel et bien le bout de son nez, c’est quand l’équipe la plus déjantée de France pose ses valises au Chapiteau. On ne les présente plus. MICROCLIMAT : QUI, QUE, QUOI, DONT, OU ? Microclimat est un projet de fête libre, qui se tient depuis une dizaine d’années dans les parcs, forêts, patinoires, quais, souterrains, friches et bateaux. Le collectif parisien monte également des scènes dans des festivals comme Château Perché ou Karnasouk. Une vidéo de huit minutes pour résumer toutes ces fêtes techno, ça c’est rock : [https://youtu.be/wcdI824q49Y](https://youtu.be/wcdI824q49Y) Microclimat présentera au Chapiteau son fanzine Perlimpinpin, 90 pages en couleurs de dessins, collages, photos, poèmes et articles tous plus zinzins les uns que les autres ! — LINE UP — SHLAG & JOLIE x CALYPSO (Microclimat) Schlag et Jolie, un duo qui groove et qui claque, investi d’une mission : faire twerker la galaxie, de Paimpol au désert de Namibie. Elles déboulent à Marseille et elles sont tarpin excitées. On espère que vous aussi ! ANTOINE CALVINO (Microclimat) Antoine Calvino est journaliste, il écrit sur la techno et les cultures alternatives dans les pages de Trax et du Monde Diplomatique. Il coordonne également le collectif Microclimat. BERTILLE PAN PAN 16h00 : Ouverture des portes 17h00 : Début des DJ set 03h30 : Fin des DJ set 04h00 : On se dit au revoir — ANIMATIONS — DJ SET – Open air & Main Stage SCENO FLUO EXPO – FANZINE ATELIER CREATION … AND MORE — BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/yk4tp7dc](https://tinyurl.com/yk4tp7dc) AVANT 21H : 5e + frais de loc APRES 22H : 10e + frais de loc SUR PLACE : 12e ⚠️ ATTENTION RETARDATAIRES : si vous prenez une place avant 22h et arrivez après l’heure demandée, il faudra compter un supplément tarifaire de 5e (différence avec le prix du billet sur place). — INFOS PRATIQUES — ⚠ LE PASS SANITAIRE N’EST PLUS OBLIGATOIRE On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Tapas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

12€ sur place – 5,59 / 10,59€ en pré-vente

♫♫♫

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T04:00:00