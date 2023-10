CONCERT – ROYAL BLUES HOTEL 12, Grand Quai Fécamp, 12 octobre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Royal Blue Hotel en concert à la Boucane !

Avec Laurent Barray, accordéoniste diatonique très connu des amateurs de chants de marins et de musique traditionnelle en général.

Une rencontre entre le blues du delta et celui des terre-neuvas à ne pas manquer..

2023-10-12 19:30:00 fin : 2023-10-12 . .

12, Grand Quai Bar – Restaurant La Boucane

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Royal Blue Hotel in concert at La Boucane!

With Laurent Barray, a diatonic accordionist well known to fans of sea chanteys and traditional music in general.

A not-to-be-missed encounter between delta blues and Newfoundland blues.

¡Royal Blue Hotel en concierto en La Boucane!

Con Laurent Barray, acordeonista diatónico muy conocido por los aficionados a las canciones marineras y a la música tradicional en general.

Un encuentro entre el blues del delta y el blues de los terranovas, que no hay que perderse.

Royal Blue Hotel auf einem Konzert in La Boucane!

Mit Laurent Barray, einem diatonischen Akkordeonisten, der bei Liebhabern von Seemannsliedern und traditioneller Musik im Allgemeinen sehr bekannt ist.

Eine Begegnung zwischen dem Blues des Deltas und dem der Neufundländer, die Sie nicht verpassen sollten.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche