12 ème journée musicale de l’abbatiale Preuilly-sur-Claise

2022-08-15 16:00:00 – 2022-08-15 17:30:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

Cette année nous invitons un trio composé autour de la soprane Shigéko Hata accompagnée par la harpiste Odile Abrell et au cor J.M. Tavernier. Christophe Beau se joindra à eux pour certaines œuvres. Au programme de grands airs du répertoire lyrique religieux de Purcell à Fauré en passant par Pergolèse, Mozart, et profane de Massenet à Puccini dont Saint Sens et Lehar. Sur réservation.

