2022-05-08 – 2022-05-08

12 ème édition du "Vide-grenier de Saint-Seurin"
Saint-Seurin-de-Cursac
2022-05-08
L'association "Bouger à Saint-Seurin" organise la 12ème édition de son vide-grenier dimanche 8 mai entre 7h et 18h. Restauration sur place.

