Conférence : Jean Moulin, l’homme, le préfet, l’artiste, le résistant 12 Cours Vauban Blaye, 1 décembre 2023, Blaye.

Blaye,Gironde

La société des amis du vieux Blaye organise une conférence, donnée par Monsieur Jean-Paul Grasset (président de l’association nationale des Amis de Jean Moulin), sur le thème de « Jean Moulin, l’homme, le préfet, l’artiste, le résistant « .

Elle se tiendra à la maison du vin de Blaye, dans la salle du Syndicat viticole.

Le traditionnel vin d’honneur clôturera cette réunion..

12 Cours Vauban Maison du vin de Blaye

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Société des Amis du Vieux Blaye is organizing a lecture by Jean-Paul Grasset (President of the Association Nationale des Amis de Jean Moulin) on the theme of « Jean Moulin, l?homme, le préfet, l?artiste, le résistant ».

It will be held at the Maison du Vin de Blaye, in the Syndicat Viticole hall.

The meeting will close with the traditional vin d’honneur.

La Sociedad de Amigos del Viejo Blaye organiza una conferencia de Jean-Paul Grasset (Presidente de la Asociación Nacional de Amigos de Jean Moulin) sobre el tema « Jean Moulin, el hombre, el prefecto, el artista, el resistente ».

Se celebrará en la Maison du Vin de Blaye, en la sala Syndicat Viticole.

El tradicional vin d’honneur clausurará el encuentro.

Die Gesellschaft der Freunde des alten Blaye organisiert eine Konferenz, die von Jean-Paul Grasset (Präsident der nationalen Vereinigung der Freunde von Jean Moulin) zum Thema « Jean Moulin, der Mensch, der Präfekt, der Künstler, der Widerstandskämpfer » gehalten wird.

Sie findet im Maison du Vin de Blaye, im Saal des Weinbauverbands, statt.

Der traditionelle Ehrenwein wird das Treffen abschließen.

