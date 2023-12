El Primo – Réveillon de la Saint-Sylvestre 12 cours Sextius Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône El Primo – Réveillon de la Saint-Sylvestre 12 cours Sextius Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:30:00

fin : 2023-12-31 02:00:00 Dîner festif avec DJ.

Dîner festif avec DJ

Venez fêter le passage de la nouvelle année avec nous pour une soirée ambiancée autour de savoureuses tapas à partager, de bons cocktails et de bons vins. EUR.

12 cours Sextius El Primo

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13100 Lieu 12 cours Sextius Adresse 12 cours Sextius El Primo Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 12 cours Sextius Aix-en-Provence Latitude 43.527977 Longitude 5.443378 latitude longitude 43.527977;5.443378

12 cours Sextius Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/