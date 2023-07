Chasse au trésor à Bordeaux 12 cours du XXX Juillet Bordeaux, 3 juillet 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Suivez Burdigalo, notre corsaire bordelais et découvrez, en vous amusant, l'histoire et les monuments des vieux quartiers de Bordeaux. Une chasse au trésor à faire seul, entre amis ou en famille. Découvrez Bordeaux de façon autonome et ludique.

12 cours du XXX Juillet Office de Tourisme de Bordeaux

Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Follow Burdigalo, our privateer from Bordeaux and discover, in a fun way, the history and monuments of the old districts of Bordeaux. A treasure hunt to be done alone, with friends or family. Discover Bordeaux on your own and in a fun way.

Siga a Burdigalo, nuestro corsario de Burdeos, y diviértase descubriendo la historia y los monumentos de los barrios antiguos de Burdeos. Una búsqueda del tesoro para hacer solo, con amigos o en familia. Descubra Burdeos de forma independiente y divertida.

Folgen Sie Burdigalo, unserem Korsaren aus Bordeaux, und entdecken Sie auf spielerische Weise die Geschichte und die Sehenswürdigkeiten der alten Viertel von Bordeaux. Eine Schatzsuche, die Sie allein, mit Freunden oder der Familie unternehmen können. Entdecken Sie Bordeaux selbstständig und auf spielerische Weise.

