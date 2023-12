Cabaret d’Improvisation Théâtrale 12 Cours Beaumond Aubagne, 16 décembre 2023 20:00, Aubagne.

Aubagne,Bouches-du-Rhône

Les Z’Improbagnais, une troupe de théâtre d’improvisation Aubagnaise, vous invitent à venir partager leurs folies lors d’un cabaret d’improvisation théâtrale..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 . EUR.

12 Cours Beaumond Cercle de l’Harmonie

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Z’Improbagnais, an improvisational theater troupe from Aubagne, invite you to come and share their madness at an improvisational theater cabaret.

Les Z’Improbagnais, compañía de teatro de improvisación de Aubagne, le invita a compartir su locura en un cabaret de teatro improvisado.

Die Z’Improbagnais, eine Improvisationstheatergruppe aus Aubagnaise, laden Sie ein, ihre Verrücktheiten bei einem Improvisationstheaterkabarett zu teilen.

