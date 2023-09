CONFÉRENCE : LES DESTRUCTIONS DE SAINT-DIÉ EN 1757 ET 1944 : COMPARAISON DE DEUX PROCESSUS D’URGENCE 12 Cour des Moines Étival-Clairefontaine, 29 septembre 2023, Étival-Clairefontaine.

Étival-Clairefontaine,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Avec Jean-Pierre HUSSON, géographe émérite.

Dans une démarche d’aménagement, l’urgence n’est pas bonne conseillère mais s’impose en cas de crise majeure. À deux reprises, Saint-Dié fut détruite (1757, 1944). Les processus, les rythmes, les débats et la place ménagée à l’utopie diffèrent dans ces deux reconstructions décidées à la croisée du pouvoir régalien et des souhaits des habitants de la cité.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 21:00:00. 0 EUR.

12 Cour des Moines Médiathèque

Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

With Jean-Pierre HUSSON, geographer emeritus.

In the planning process, urgency is not a good advisor, but it is essential in the event of a major crisis. Saint-Dié was twice destroyed (1757, 1944). The processes, rhythms, debates and scope for utopianism differed in these two reconstructions, decided at the crossroads of regal power and the wishes of the city?s inhabitants.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Con Jean-Pierre HUSSON, geógrafo emérito.

Cuando se trata de planificar, la urgencia no es buena idea, pero es esencial en caso de crisis grave. Saint-Dié fue destruida dos veces (1757, 1944). Los procesos, ritmos, debates y márgenes de utopía difirieron en estas dos reconstrucciones, decididas en la encrucijada del poder regio y los deseos de los habitantes de la ciudad.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Mit Jean-Pierre HUSSON, emeritierter Geograph.

Bei der Raumplanung ist Dringlichkeit kein guter Ratgeber, aber im Falle einer großen Krise ist sie notwendig. Saint-Dié wurde zweimal zerstört (1757, 1944). Die Prozesse, der Rhythmus, die Debatten und der Platz für Utopien unterscheiden sich in diesen beiden Wiederaufbauten, die an der Schnittstelle zwischen der Regierungsgewalt und den Wünschen der Stadtbewohner beschlossen wurden.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES