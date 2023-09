RENCONTRE AVEC ALAIN ET DÉSIRÉE FRAPPIER 12 Cour des Moines Étival-Clairefontaine, 29 septembre 2023, Étival-Clairefontaine.

Étival-Clairefontaine,Vosges

Dans le cadre des animations décentralisées du Festival International de Géographie.

Raconter le Chili en BD – avec Alain FRAPPIER, dessinateur, Désirée FRAPPIER, scénariste, co-auteurs, « Là où se termine la terre » (Steinkis), « Le temps des humbles » (Steinkis)

Six ans de travail et deux voyages au Chili auront été nécessaires pour accomplir cet ambitieux roman graphique racontant les mille jours de l’Unité populaire, cette union des partis de gauche formée au début des années 1970 qui a permis l’élection de Salvador Allende.. Tout public

Vendredi 2023-09-29 18:00:00 fin : 2023-09-29 19:00:00. 0 EUR.

12 Cour des Moines Médiathèque

Étival-Clairefontaine 88480 Vosges Grand Est



As part of the Festival International de Géographie’s decentralized events.

Raconter le Chili en BD – with Alain FRAPPIER, illustrator, Désirée FRAPPIER, scriptwriter, co-authors, « Là où se termine la terre » (Steinkis), « Le temps des humbles » (Steinkis)

It took six years of work and two trips to Chile to complete this ambitious graphic novel recounting the thousand days of Popular Unity, the union of left-wing parties formed in the early 1970s that led to the election of Salvador Allende.

En el marco de los actos descentralizados del Festival Internacional de Geografía.

Contar la historia de Chile en cómic – con Alain FRAPPIER, dibujante, Désirée FRAPPIER, guionista, coautores, « Là où se termine la terre » (Steinkis), « Le temps des humbles » (Steinkis)

Han sido necesarios seis años de trabajo y dos viajes a Chile para completar esta ambiciosa novela gráfica que relata los mil días de la Unidad Popular, la unión de partidos de izquierda formada a principios de los años setenta que condujo a la elección de Salvador Allende.

Im Rahmen der dezentralisierten Animationen des Internationalen Geographiefestivals.

Raconter le Chili en BD – mit Alain FRAPPIER, Zeichner, Désirée FRAPPIER, Drehbuchautorin, Co-Autoren, « Là où se termines la terre » (Steinkis), « Le temps des humbles » (Steinkis)

Sechs Jahre Arbeit und zwei Reisen nach Chile waren nötig, um diese ehrgeizige Graphic Novel zu vollenden, die von den tausend Tagen der Unidad Popular erzählt, dem Zusammenschluss der linken Parteien in den frühen 1970er Jahren, der die Wahl von Salvador Allende ermöglichte.

