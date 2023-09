Atelier de yoga Kundalini « Yoga et écriture » 12 Chemin du Val Veules-les-Roses, 21 octobre 2023, Veules-les-Roses.

Veules-les-Roses,Seine-Maritime

> Atelier yoga et écriture

Atelier découverte de yoga kundalini pour tous. Un yoga complet à la fois doux et puissant pour le bien-être physique et moral. Pas de prérequis nécessaire. Tenue confortable et tapis de yoga conseillés. Réservation au min 24h en avance. Durée de l’atelier: 2h

Tarif 30€.

2023-10-21 17:00:00 fin : 2023-10-21 19:00:00. .

12 Chemin du Val

Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie



> Yoga and writing workshop

Discovery kundalini yoga workshop for all. A complete yoga form that is both gentle and powerful, for physical and moral well-being. No prerequisites required. Comfortable clothing and yoga mat recommended. Reservations required at least 24h in advance. Workshop duration: 2h

Price 30?

> Taller de yoga y escritura

Taller de kundalini yoga para todos. Una forma de yoga completa, a la vez suave y poderosa, para el bienestar físico y mental. No se requieren requisitos previos. Se recomienda llevar ropa cómoda y esterilla de yoga. Se ruega reservar con al menos 24 horas de antelación. Duración del taller: 2 horas

Precio 30?

> Yoga- und Schreibworkshop

Entdeckungsworkshop Kundalini-Yoga für alle. Ein umfassendes Yoga, das sowohl sanft als auch kraftvoll ist und das körperliche und seelische Wohlbefinden fördert. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Bequeme Kleidung und Yogamatte werden empfohlen. Reservierung mindestens 24 Stunden im Voraus. Dauer des Workshops: 2 Stunden

Gebühr 30?

