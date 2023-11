Soirée jeux du comité des fêtes de la Couronne 12 chemin du Petit Mas Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Soirée jeux organisée par le Comité des Fêtes de La Couronne et ses super-bénévoles, en partenariat avec L’Argonaute, BD Manga Comics et Jeux.. Familles

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. .

12 chemin du Petit Mas La Couronne

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Games evening organised by the Comité des Fêtes de La Couronne and its super-volunteers, in partnership with L’Argonaute, BD Manga Comics et Jeux.

Tarde de juegos organizada por el Comité des Fêtes de La Couronne y sus supervoluntarios, en colaboración con L’Argonaute, BD Manga Comics et Jeux.

Spieleabend, organisiert vom Festkomitee von La Couronne und seinen Superfreiwilligen, in Zusammenarbeit mit L’Argonaute, BD Manga Comics und Jeux.

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Martigues