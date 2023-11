Portes ouvertes de la Toussaint à Bué 12 Chemin des Écossais Bué, 28 octobre 2023, Bué.

Bué,Cher

Découvrez l’art céramique à son meilleur, explorez les créations uniques de Sally et laissez vous inspirer par sa passion pour la céramique..

Lundi 2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-11-01 18:30:00. EUR.

12 Chemin des Écossais

Bué 18300 Cher Centre-Val de Loire



Discover ceramic art at its best, explore Sally’s unique creations and be inspired by her passion for ceramics.

Descubra el arte cerámico en su máxima expresión, explore las creaciones únicas de Sally y déjese inspirar por su pasión por la cerámica.

Entdecken Sie Keramikkunst von ihrer besten Seite, erkunden Sie Sallys einzigartige Kreationen und lassen Sie sich von ihrer Leidenschaft für Keramik inspirieren.

Mise à jour le 2023-10-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois