Exposition : Nathalie Letulle 12 Chemin de Saint-Clair Étretat, 1 juillet 2023, Étretat.

Étretat,Seine-Maritime

Rendez-vous à Étretat pour découvrir l’exposition de Nathalie Letulle. Ses toiles monumentales seront exposées dans le parc de l’ancien zoo d’Étretat (à côté du Donjon).

Vernissage le samedi 1er juillet à 18h.

Exposition du 1er au 16 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h..

Vendredi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-16 12:00:00. .

12 Chemin de Saint-Clair

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie



Come to Étretat to discover Nathalie Letulle’s exhibition. Her monumental canvases will be exhibited in the park of the former Étretat zoo (next to the Donjon).

Opening on Saturday, July 1 at 6pm.

Exhibition from July 1 to 16, 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

Venga a Étretat a descubrir la exposición de Nathalie Letulle. Sus lienzos monumentales se expondrán en los terrenos del antiguo zoo de Étretat (junto al Donjon).

Inauguración el sábado 1 de julio a las 18.00 h.

Exposición del 1 al 16 de julio, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h.

Begeben Sie sich nach Étretat, um die Ausstellung von Nathalie Letulle zu entdecken. Ihre monumentalen Gemälde werden im Park des ehemaligen Zoos von Étretat (neben dem Donjon) ausgestellt.

Vernissage am Samstag, den 1. Juli um 18 Uhr.

Ausstellung vom 1. bis 16. Juli von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche