Atelier carte de voeux maison à la Recyclerie 12 Chemin de Barraou Bazas, 9 décembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !

La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.

Rendez-vous avec Viviane pour un atelier « carte de voeux maison » (à partir de 10 ans). A partir de matériaux récupérés, je détourne, je transforme et je crée une carte de voeux originale !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. EUR.

12 Chemin de Barraou

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Recyclerie! A veritable Ali Baba’s cave where you’re bound to find what you’re looking for!

The Recyclerie is also a place where passionate people share their know-how.

Join Viviane for a « homemade greetings card » workshop (ages 10 and up). Using recycled materials, I twist, transform and create an original greetings card!

¡Bienvenido a la Reciclería! Una auténtica cueva de Alí Babá donde encontrará lo que busca

La Recyclerie es también un lugar donde personas apasionadas comparten sus conocimientos.

Acompañe a Viviane en un taller de tarjetas de felicitación caseras (a partir de 10 años). Utilizando materiales reciclados, torceré, transformaré y crearé una tarjeta de felicitación original

Willkommen in der Recyclerie! Eine wahre Ali-Baba-Höhle, in der Sie garantiert Ihr Glück finden werden!

Die Recyclerie besteht auch aus begeisterten Menschen, die ihr Wissen mit anderen teilen.

Treffen Sie sich mit Viviane zu einem Workshop « Selbstgemachte Grußkarten » (ab 10 Jahren). Aus gesammelten Materialien mache ich eine originelle Grußkarte!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais