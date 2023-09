Atelier je fabrique mes produits naturels à la Recyclerie 12 Chemin de Barraou Bazas, 2 décembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !

La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.

Rendez-vous avec Cécile pour un atelier « je fabrique mes produits naturels » (à partir de 10 ans). Soins pour le corps et le visage, nettoyant multi-usages, élaborez vos propres produits naturels !.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:30:00. EUR.

12 Chemin de Barraou

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Recyclerie! A veritable Ali Baba’s cave where you’re bound to find what you’re looking for!

The Recyclerie is also a place where passionate people share their know-how.

Join Cécile for a workshop entitled « Je fabrique mes produits naturels » (from age 10). From body and face care to multi-purpose cleansers, make your own natural products!

¡Bienvenido a la Reciclería! Una auténtica cueva de Alí Babá donde encontrará lo que busca

La Recyclerie es también un lugar donde personas apasionadas comparten sus conocimientos.

Conoce a Cécile en el taller « Je fabrique mes produits naturels » (a partir de 10 años). Desde cuidados corporales y faciales hasta limpiadores multiusos, ¡fabrique sus propios productos naturales!

Willkommen in der Recyclerie! Eine wahre Ali-Baba-Höhle, in der Sie garantiert Ihr Glück finden werden!

Die Recyclerie besteht auch aus begeisterten Menschen, die ihr Know-how weitergeben.

Treffen Sie sich mit Cécile zu einem Workshop « Ich stelle meine Naturprodukte her » (ab 10 Jahren). Körper- und Gesichtspflege, Mehrzweckreiniger – stellen Sie Ihre eigenen Naturprodukte her!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais