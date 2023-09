Atelier j’apprends les bases de la couture à la Recyclerie 12 Chemin de Barraou Bazas, 28 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !

La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.

Rendez-vous avec Anne pour un atelier couture pour débutant (à partir de 8 ans). A la main ou à la machine, apprenez les points de base pour réparer ou créer !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:30:00. EUR.

12 Chemin de Barraou

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Recyclerie! A veritable Ali Baba’s cave where you’re bound to find what you’re looking for!

The Recyclerie is also a place where passionate people share their know-how.

Join Anne for a sewing workshop for beginners (aged 8 and over). By hand or machine, learn the basic stitches to repair or create!

¡Bienvenido a la Reciclería! Una auténtica cueva de Alí Babá donde encontrará lo que busca

La Recyclerie es también un lugar donde personas apasionadas comparten sus conocimientos.

Únete a Anne en un taller de costura para principiantes (a partir de 8 años). A mano o a máquina, aprenda las puntadas básicas para reparar o crear

Willkommen in der Recyclerie! Eine wahre Ali-Baba-Höhle, in der Sie garantiert Ihr Glück finden werden!

Die Recyclerie besteht auch aus begeisterten Menschen, die ihr Wissen mit anderen teilen.

Treffen Sie sich mit Anne zu einem Nähworkshop für Anfänger (ab 8 Jahren). Hier lernen Sie die Grundstiche für Reparaturen und Kreationen mit der Hand oder der Maschine!

