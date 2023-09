Atelier couture à la Recyclerie – le couvre plat en tissu 12 Chemin de Barraou Bazas, 7 octobre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !

La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.

Rendez-vous avec Anne pour un atelier couture avec création de couvre plat en tissu (à partir de 15 ans, débutants acceptés). Apportez votre bol ou saladier et confectionnez-lui un couvre plat en tissu, lavable, 100 % recup !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 16:30:00. EUR.

12 Chemin de Barraou

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Welcome to the Recyclerie! A veritable Ali Baba’s cave where you’re bound to find what you’re looking for!

The Recyclerie is also a place where passionate people share their know-how.

Join Anne for a sewing workshop to create fabric dish covers (from 15 years old, beginners accepted). Bring your bowl or salad bowl and make her a washable fabric dish cover, 100% recup!

¡Bienvenido a la Reciclería! Una auténtica cueva de Alí Babá donde encontrará lo que busca

La Recyclerie es también un lugar donde personas apasionadas comparten sus habilidades.

Únete a Anne en un taller de costura para crear cubreplatos de tela (a partir de 15 años, se admiten principiantes). Trae tu cuenco o ensaladera y hazle un cubreplatos de tela lavable, ¡100% recupable!

Willkommen in der Recyclerie! Eine wahre Ali-Baba-Höhle, in der Sie garantiert Ihr Glück finden werden!

Die Recyclerie besteht auch aus begeisterten Menschen, die ihr Wissen mit anderen teilen.

Treffen Sie sich mit Anne zu einem Nähworkshop, bei dem Sie eine Stoffdecke herstellen (ab 15 Jahren, Anfänger sind willkommen). Bringen Sie Ihre Schüssel oder Salatschüssel mit und nähen Sie ihr einen Stoffdeckel, der waschbar ist und zu 100 % aus Altpapier besteht!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Bazadais