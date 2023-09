Balade contée d’Halloween 12 Charlot-Nord Marcenais, 21 octobre 2023, Marcenais.

Marcenais,Gironde

En suivant les sentiers de la forêt, vous découvrirez pas à pas, mot à mot, le monde extraordinaire des sorcières et autres créatures maléfiques en suivant des histoires et contes de sorcières, de loup-garous, de diable et de fantômes. Vous découvrirez également la véritable histoire de Jack O’Lantern..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

12 Charlot-Nord

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Following the paths of the forest, you will discover step by step, word by word, the extraordinary world of witches and other evil creatures by following stories and tales of witches, werewolves, devils and ghosts. You will also discover the true story of Jack O’Lantern.

Siguiendo los senderos del bosque, descubrirás paso a paso, palabra a palabra, el extraordinario mundo de las brujas y otras criaturas malignas siguiendo historias y cuentos de brujas, hombres lobo, el diablo y fantasmas. También descubrirá la verdadera historia de Jack O’Lantern.

Auf den Pfaden des Waldes lernen Sie Schritt für Schritt, Wort für Wort, die außergewöhnliche Welt der Hexen und anderer böser Kreaturen kennen, indem Sie Geschichten und Märchen von Hexen, Werwölfen, dem Teufel und Geistern folgen. Außerdem erfahren Sie die wahre Geschichte von Jack O’Lantern.

