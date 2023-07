Balade contée fleurs et insectes 12 Charlot nord Marcenais, 13 juillet 2023, Marcenais.

Marcenais,Gironde

Accompagné d’une guide environnement, partez à la rencontre de la faune et la flore sur les sentiers de randonnée. De belles histoires vous attendent pour découvrir le monde des fleurs et des insectes de la région, dans une ambiance chargée de mythes et légendes populaires qui entrecouperont les observations … Au fil des récits, une promenade vous amène à la découverte de la forêt bordée de fleurs sauvages.

Lors de cette balade bucolique, prenez le temps de contempler et de ressentir la nature qui vous entoure..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 12:30:00. EUR.

12 Charlot nord

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by an environmental guide, set off to meet the flora and fauna on the hiking trails. Stories await you as you discover the world of flowers and insects in the region, in an atmosphere filled with popular myths and legends that will intersperse your observations? As the stories unfold, you’ll take a stroll through the forest, lined with wildflowers.

During this bucolic stroll, take time to contemplate and feel the nature that surrounds you.

Acompañado por un guía medioambiental, salga al encuentro de la flora y la fauna por las rutas de senderismo. Le contarán muchas historias mientras descubre el mundo de las flores y los insectos de la región, en un ambiente lleno de mitos y leyendas populares que intercalarán sus observaciones.. Mientras se desarrollan las historias, dará un paseo por el bosque, bordeado de flores silvestres.

Durante este bucólico paseo, tómese su tiempo para contemplar y sentir la naturaleza que le rodea.

In Begleitung einer Umweltführerin können Sie auf den Wanderwegen die Flora und Fauna kennenlernen. Es erwarten Sie schöne Geschichten, um die Welt der Blumen und Insekten der Region zu entdecken, in einer Atmosphäre, die von Mythen und Volkslegenden aufgeladen ist, die die Beobachtungen unterbrechen werden? Im Laufe der Erzählungen führt Sie ein Spaziergang zur Entdeckung des von Wildblumen gesäumten Waldes.

Nehmen Sie sich bei diesem bukolischen Spaziergang die Zeit, die Natur um sich herum zu betrachten und zu spüren.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Latitude Nord Gironde