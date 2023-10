FRISSONS DANS L’ECUSSON 12 Boulevard Henri IV Montpellier, 31 octobre 2023, Montpellier.

Depuis le jardin des plantes vers la place de la Comédie, histoires et légendes à faire frémir vous accompagneront au gré de la balade !.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 22:00:00. EUR.

12 Boulevard Henri IV

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



From the Jardin des Plantes to the Place de la Comédie, stories and legends to thrill will accompany you as you stroll!

Del Jardin des Plantes a la Place de la Comédie, historias y leyendas que le harán estremecerse le acompañarán durante su paseo

Vom Jardin des Plantes zum Place de la Comédie begleiten Sie Geschichten und Legenden, die Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen, auf Ihrem Spaziergang!

