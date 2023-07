Journées du Patrimoine 2023 – Lycée Gay-Lussac 12 Boulevard Georges Périn Limoges, 16 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Plusieurs visites :

> 9h à 10h30

> 10h30 à 12h

> 14h à 15h30

> 15h30 à 17h

Une visite guidée sera organisée par un professeur d’histoire, spécialiste, pour un petit groupe de 40 personnes dans les salles les plus illustres du lycée.

Présence de l’association des anciens élèves et personnels du Lycée Gay-Lussac.

Gratuit, sur inscription (par téléphone en lien)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 17:00:00. EUR.

12 Boulevard Georges Périn Lycée Gay-Lussac

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Several visits:

> 9 a.m. to 10:30 a.m

> 10:30 am to 12 pm

> 2 pm to 3:30 pm

> 3:30 pm to 5 pm

A guided tour of the Lycée’s most illustrious rooms will be organized by a specialist history teacher for a small group of 40 people.

The Lycée Gay-Lussac Alumni Association will be present.

Free of charge, registration required (by telephone).

Varias visitas:

> de 9.00 a 10.30

> de 10.30 a 12.00

> de 14:00 a 15:30

> de 15.30 a 17.00 horas

Un profesor especializado en historia organizará una visita guiada a las salas más ilustres del Liceo para un grupo reducido de 40 personas.

La Asociación de Antiguos Alumnos del Liceo Gay-Lussac estará presente.

Gratuita, previa inscripción (por teléfono – ver enlace).

Mehrere Besuche :

> 9:00 bis 10:30 Uhr

> 10.30 bis 12 Uhr

> 14 bis 15.30 Uhr

> 15.30 bis 17 Uhr

Für eine kleine Gruppe von 40 Personen wird von einem Geschichtslehrer, einem Spezialisten, eine Führung durch die berühmtesten Räume des Lycées organisiert.

Anwesenheit der Vereinigung der ehemaligen Schüler und Mitarbeiter des Lycée Gay-Lussac.

Kostenlos, nach Anmeldung (telefonisch über den Link).

