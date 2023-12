Ateliers créatifs et sensibles d’hiver 12 boulevard Gambetta Saint-Céré, 4 décembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Prendre plaisir à créer pour s’écouter et se ressourcer. L’atelier propose un temps bienveillant de détente et vient chatouiller notre étincelle créative pour nourrir la joie, l’insouciance.

Sur inscription.

Pour adulte.

Buvette..

2024-01-13 10:00:00 fin : 2024-01-13 12:00:00. 21 EUR.

12 boulevard Gambetta Les Ptits Papiers

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Take pleasure in creating to listen to yourself and recharge your batteries. The workshop offers a time to relax and tickle our creative spark to nurture joy and carefreeness.

Registration required.

For adults.

Refreshment bar.

Disfruta creando para escucharte a ti mismo y recargar las pilas. El taller ofrece un tiempo para relajarse y hacer cosquillas a nuestra chispa creativa para alimentar la alegría y la despreocupación.

Inscripción obligatoria.

Para adultos.

Bar.

Freude am Schaffen haben, um sich selbst zuzuhören und neue Kraft zu schöpfen. Der Workshop bietet eine wohlwollende Zeit der Entspannung und kitzelt unseren kreativen Funken, um die Freude und Unbeschwertheit zu nähren.

Nach vorheriger Anmeldung.

Für Erwachsene.

Getränk.

