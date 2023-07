L’Estivale des savoir-faire : aux origines de la Diège 12 Boulevard du Puy Nègre Égletons, 5 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Une découverte de la distillerie de la Diège, située à Egletons.

Depuis 1935, la distillerie de la Diège utilise le même savoir-faire et les mêmes techniques de fabrication pour garantir des liqueurs et apéritifs authentiques. Ce sont ces techniques, et les outils utilisés, pour la fabrication des sirops que vous découvrirez lors de cette visite.

Gratuit. À 10h.

Places limitées. Réservation au 05 55 93 04 34..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . .

12 Boulevard du Puy Nègre

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Discover the Diège distillery, located in Egletons.

Since 1935, the Diège distillery has used the same know-how and manufacturing techniques to guarantee authentic liqueurs and aperitifs. It’s these techniques, and the tools used to make the syrups, that you’ll discover on this tour.

Free admission. At 10 am.

Places limited. Reservations required on 05 55 93 04 34.

Descubra la destilería Diège, situada en Egletons.

Desde 1935, la destilería Diège utiliza el mismo saber hacer y las mismas técnicas de producción para garantizar auténticos licores y aperitivos. En esta visita descubrirá estas técnicas y las herramientas utilizadas para elaborar los siropes.

Entrada gratuita. 10 h.

Plazas limitadas. Reserva previa en el 05 55 93 04 34.

Eine Entdeckungstour durch die Destillerie de la Diège, die sich in Egletons befindet.

Seit 1935 verwendet die Destillerie de la Diège das gleiche Know-how und die gleichen Herstellungstechniken, um authentische Liköre und Aperitifs zu garantieren. Diese Techniken und die für die Herstellung der Sirupe verwendeten Werkzeuge werden Sie bei diesem Besuch kennen lernen.

Die Führung ist kostenlos. 10 Uhr.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Reservierung unter 05 55 93 04 34.

