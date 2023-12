Dédicace Lea Chaillou à la librairie Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Catégories d’Évènement: Château-Chinon (Ville)

Nièvre Dédicace Lea Chaillou à la librairie Le goût des mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville), 23 décembre 2023, Château-Chinon (Ville). Château-Chinon (Ville) Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 16:00:00 . Léa Chaillou sera présente à la librairie le Goût des mots de 10h à 16h le 23/12/2024 pour dédicacer ses trois ouvrages. .

12 Boulevard de la République Librairie Le goût des mots

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15 par COORDINATION NIEVRE Détails Catégories d’Évènement: Château-Chinon (Ville), Nièvre Autres Code postal 58120 Lieu 12 Boulevard de la République Adresse 12 Boulevard de la République Librairie Le goût des mots Ville Château-Chinon (Ville) Departement Nièvre Lieu Ville 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Latitude 47.06375 Longitude 3.93487 latitude longitude 47.06375;3.93487

12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-chinon-(ville)/