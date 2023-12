Atelier enfant 4-6 ans : Drôle de dame 12 boulevard de Fleurus Limoges, 27 février 2024, Limoges.

Limoges Haute-Vienne

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 11:30:00

Dans la cathédrale, découvrez l’étonnante statue en émail Notre dame de pleine lumière réalisée par Léa Sham’s et Alain Duban et réalisez lors d’un atelier son double en miniature en la décorant de motifs colorés..

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



