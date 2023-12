Atelier enfant 4-6 ans : Gargouillis 12 boulevard de Fleurus Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-02-20 11:30:00 Comme les grands, observe ces monstres qui veillent sur la cathédrale puis lors d’un atelier, viens fabriquer une gargouille en argile. Atelier de 1h30 en compagnie d’un guide Ville d’Art et d’Histoire.

L'enfant doit être accompagné d'un adulte (Place gratuite pour l'adulte).

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

