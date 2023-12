Chigot : De Saint-Paul Saint-Louis à la gare 12 boulevard de Fleurus Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Chigot : De Saint-Paul Saint-Louis à la gare 12 boulevard de Fleurus Limoges, 20 janvier 2024, Limoges. Limoges Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 16:00:00 Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier Francis Chigot, depuis la méconnue église Saint-Paul Saint-Louis construite pour les cheminots jusqu’aux vitraux Art Déco de la gare des Bénédictins. Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier Francis Chigot, depuis la méconnue église Saint-Paul Saint-Louis construite pour les cheminots jusqu’aux vitraux Art Déco de la gare des Bénédictins. Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web.

Partez à la découverte de l’œuvre du maître verrier Francis Chigot, depuis la méconnue église Saint-Paul Saint-Louis construite pour les cheminots jusqu’aux vitraux Art Déco de la gare des Bénédictins. Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par OT Limoges Métropole Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87000 Lieu 12 boulevard de Fleurus Adresse 12 boulevard de Fleurus Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville 12 boulevard de Fleurus Limoges Latitude 45.8305051 Longitude 1.2630685 latitude longitude 45.8305051;1.2630685

12 boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/