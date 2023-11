Visite guidée : Hôtel de Ville 12 boulevard de Fleurus Limoges, 3 janvier 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Inauguré en 1883, l’Hôtel de ville présente une somptueuse façade en calcaire associant plusieurs styles architecturaux. Laissez-vous conter l’histoire de cet édifice, ses salles prestigieuses et sa place éminente dans la vie de la cité, hier et aujourd’hui.

Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2024-01-03 fin : 2024-01-03 16:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Inaugurated in 1883, the Town Hall boasts a sumptuous limestone facade combining several architectural styles. Let us tell you all about the history of this building, its prestigious rooms and its eminent place in the life of the city, past and present.

Tour lasts 1h30, registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

Inaugurado en 1883, el Ayuntamiento ostenta una suntuosa fachada de piedra caliza que combina varios estilos arquitectónicos. Permítanos contarle todo sobre la historia de este edificio, sus prestigiosas salas y su eminente lugar en la vida de la ciudad, pasada y presente.

La visita dura una hora y media, y debe inscribirse y pagar por adelantado en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestro sitio web.

Das 1883 eingeweihte Rathaus hat eine prächtige Kalksteinfassade, die verschiedene Architekturstile miteinander verbindet. Lassen Sie sich die Geschichte dieses Gebäudes, seine prestigeträchtigen Säle und seinen herausragenden Platz im Leben der Stadt, gestern und heute, erzählen.

Der Besuch dauert 1,5 Stunden. Anmeldung und Bezahlung im Voraus beim Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

