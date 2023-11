Atelier enfant : Lampions contés (6-12 ans) 12 boulevard de Fleurus Limoges, 30 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Après avoir écouté des contes, les enfants pourront leur donner vie sur un lampion de papier en découpant des silhouettes dans des papiers colorés et superposés.

Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

Atelier de 2h en compagnie d’un guide Ville d’Art et d’Histoire et du Collectif Peanuts qui animera l’atelier.

Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2023-12-30

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



After listening to the tales, children can bring them to life on a paper lantern by cutting out silhouettes from colored, overlapping paper.

Parents are not invited to the workshop.

2-hour workshop led by a Ville d’Art et d’Histoire guide and the Peanuts Collective.

Registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

Después de escuchar los cuentos, los niños pueden darles vida en una linterna de papel recortando siluetas de papel de colores superpuestas.

Los padres no están invitados al taller.

El taller dura 2 horas y está dirigido por un guía de la Ville d’Art et d’Histoire y el Colectivo Peanuts.

Inscripción y pago por adelantado en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestra página web.

Nachdem die Kinder Märchen gehört haben, können sie sie auf einem Papierlampion zum Leben erwecken, indem sie Silhouetten aus buntem, übereinandergelegtem Papier ausschneiden.

Die Eltern sind zu diesem Workshop nicht eingeladen.

Zweistündiger Workshop in Begleitung eines Ville d’Art et d’Histoire-Führers und des Peanuts-Kollektivs, das den Workshop leitet.

Anmeldung und Vorauszahlung im Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

