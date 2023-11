Visite guidée : Cathédrale Saint-Etienne 12 boulevard de Fleurus Limoges, 27 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

C’est à partir du XIIIe siècle qu’apparaît sa silhouette de granit dominant la Vienne. Passez le magnifique portail Saint-Jean et déchiffrez la grande aventure de sa construction.

Visite de 1h, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Its granite silhouette overlooking the Vienne River dates back to the 13th century. Pass through the magnificent Saint-Jean portal and decipher the great adventure of its construction.

Tour lasts 1 hour. Registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

Su silueta de granito que domina el río Vienne data del siglo XIII. Atraviese el magnífico portal Saint-Jean y descifre la gran aventura de su construcción.

Visita de 1 hora de duración, previa inscripción y pago en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestra página web.

Jahrhundert taucht seine Silhouette aus Granit auf, die die Vienne überragt. Gehen Sie durch das prächtige Portal Saint-Jean und entschlüsseln Sie das große Abenteuer seiner Erbauung.

1-stündige Besichtigung, Anmeldung und Bezahlung im Voraus beim Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Limoges Métropole