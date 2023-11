Atelier Porcelaine : Totem bougeoir (8-14 ans) 12 boulevard de Fleurus Limoges, 26 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Avec Peanuts viens confectionner un bougeoir pour illuminer ces fêtes de fin d’année à partir d’une tasse de porcelaine à décorer de bleu ou noir.

Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

Atelier de 2h en compagnie d’un guide Ville d’Art et d’Histoire et du Collectif Peanuts qui animera l’atelier.

Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

With Peanuts, make a candleholder to light up the festive season, using a porcelain cup to decorate in blue or black.

Parents are not invited to the workshop.

2-hour workshop led by a Ville d’Art et d’Histoire guide and the Peanuts Collective.

Registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

Peanuts te ayudará a hacer un portavelas para iluminar las fiestas, utilizando una taza de porcelana para decorar en azul o negro.

Los padres no están invitados al taller.

El taller dura 2 horas y está dirigido por un guía de la Ville d’Art et d’Histoire y el Colectivo Peanuts.

Inscripción y pago por adelantado en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestra página web.

Mit Peanuts kannst du aus einer Porzellantasse einen Kerzenhalter basteln und ihn mit blauen oder schwarzen Verzierungen versehen, um die Weihnachtszeit zu beleuchten.

Die Eltern sind nicht zum Workshop eingeladen.

Zweistündiger Workshop in Begleitung eines Stadtführers der Ville d’Art et d’Histoire und des Peanuts-Kollektivs, das den Workshop leitet.

Anmeldung und Vorauszahlung im Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

