Atelier céramique : guirlande de porcelaine (8-14 ans) 12 boulevard de Fleurus Limoges, 9 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Avec Peanuts viens composer ta guirlande à partir de petits objets en porcelaine. Assemble et décore cette vaisselle miniature, tasse, théière, assiette à suspendre …

Les parents ne sont pas conviés à l’atelier.

Atelier de 2h en compagnie d’un guide Ville d’Art et d’Histoire et du Collectif Peanuts qui animera l’atelier..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



With Peanuts, create your own garland from small porcelain objects. Assemble and decorate these miniature dishes, mugs, teapots, hanging plates?

Parents are not invited to the workshop.

This 2-hour workshop is led by a Ville d’Art et d’Histoire guide and the Peanuts Collective.

Utiliza Peanuts para crear tu propia guirnalda utilizando pequeños objetos de porcelana. Monta y decora esta vajilla en miniatura, taza, tetera, plato colgante..

Los padres no están invitados al taller.

Este taller de 2 horas estará dirigido por un guía de Ville d’Art et d’Histoire y el Colectivo Peanuts.

Mit Peanuts kommst du und stellst deine Girlande aus kleinen Porzellanobjekten zusammen. Stelle dieses Miniaturgeschirr zusammen und dekoriere es, Tasse, Teekanne, Teller zum Aufhängen?

Die Eltern sind zu diesem Workshop nicht eingeladen.

Zweistündiger Workshop in Begleitung eines Führers der Stadt der Kunst und Geschichte (Ville d’Art et d’Histoire) und des Peanuts-Kollektivs, das den Workshop leitet.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Limoges Métropole