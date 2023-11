Parcours lumière 12 boulevard de Fleurus Limoges, 8 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Dès la nuit tombée, en compagnie d’un guide, laissez-vous éblouir par le rôle de la lumière dans la ville et découvrez Limoges en habits de lumière.

Visite de 1h30, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 19:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As soon as night falls, in the company of a guide, let yourself be dazzled by the role of light in the city, and discover Limoges dressed in light.

Tour lasts 1h30, registration and advance payment required at the Tourist Office, by telephone or on our website.

En cuanto caiga la noche, en compañía de un guía, déjese deslumbrar por el papel de la luz en la ciudad y descubra Limoges en todo su esplendor.

La visita dura una hora y media y debe reservarse y pagarse con antelación en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestra página web.

Sobald die Nacht hereinbricht, können Sie sich in Begleitung eines Führers von der Rolle des Lichts in der Stadt blenden lassen und Limoges im Lichterkleid entdecken.

1,5-stündige Führung, Anmeldung und Bezahlung im Voraus im Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Limoges Métropole