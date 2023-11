Visite guidée : Souterrain aux chandelles 12 boulevard de Fleurus Limoges, 2 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À l’occasion des Fêtes, le souterrain de la Règle se visite à la lumière des chandelles et au rythme des contes de Noël.

Visite de 45 minutes, inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme, par téléphone ou sur notre site web..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 11:45:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the festive season, the underground passageway of the Règle can be visited by candlelight and to the rhythm of Christmas tales.

Tours last 45 minutes, and must be booked and paid for in advance at the Tourist Office, by telephone or on our website.

Durante las fiestas, el pasadizo subterráneo de la Règle puede visitarse a la luz de las velas y al ritmo de los cuentos de Navidad.

La visita dura 45 minutos y debe reservarse y pagarse con antelación en la Oficina de Turismo, por teléfono o en nuestra página web.

Anlässlich der Feiertage kann der Untergrund der Regel bei Kerzenlicht und im Rhythmus von Weihnachtsgeschichten besichtigt werden.

45-minütige Besichtigung, Anmeldung und Vorauszahlung im Fremdenverkehrsamt, per Telefon oder auf unserer Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Limoges Métropole