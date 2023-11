Visite guidée de l’Eglise du Sacré Cœur 12 boulevard de Fleurus Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir l’histoire de cette église de style néo-byzantin et de ses verrières

dont la création s’étale de 1938 à 2005.

Visite guidée de 1h avec un guide Ville d’Art et d’Histoire

Réservation et paiement obligatoires au préalable auprès de l’Office de Tourisme..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the history of this neo-Byzantine church and its stained-glass windows

created between 1938 and 2005.

1-hour guided tour with a Ville d’Art et d’Histoire guide

Prior booking and payment required at the Tourist Office.

Venga a descubrir la historia de esta iglesia neobizantina y sus vidrieras

creadas entre 1938 y 2005.

Visita guiada de 1 hora con un guía de la Ville d’Art et d’Histoire

Reserva previa y pago en la Oficina de Turismo.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte dieser Kirche im neobyzantinischen Stil und ihrer Glasfenster

deren Entstehung sich von 1938 bis 2005 erstreckt.

1-stündige Führung mit einem Ville d’Art et d’Histoire-Führer

Reservierung und Bezahlung im Voraus beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

