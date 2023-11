Ici reposent les soldats de la Grande Guerre 12 boulevard de Fleurus Limoges, 11 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À l’occasion de l’Armistice de 1918, laissez-vous guider dans les allées du cimetière de Louyat et venez découvrir les carrés militaires français et allemands de la Grande Guerre, ainsi que les tombes de soldats morts au combat.

Visite de 2h à deux voix : Guide Ville d’Art et d’Histoire et Archives municipales

Réservation obligatoire au préalable auprès de l’Office de Tourisme..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 16:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the 1918 Armistice, let yourself be guided through the alleys of the Louyat cemetery and discover the French and German military squares of the Great War, as well as the graves of fallen soldiers.

2-hour tour with two guides: Guide Ville d’Art et d’Histoire and Archives municipales

Prior booking required with the Tourist Office.

Con motivo del Armisticio de 1918, déjese guiar por las callejuelas del cementerio de Louyat y descubra las plazas militares francesas y alemanas de la Gran Guerra, así como las tumbas de los soldados caídos.

Recorrido de 2 horas con dos guías: Guía de la Ciudad de Arte e Historia y de los Archivos Municipales

Reserva previa en la Oficina de Turismo.

Lassen Sie sich anlässlich des Waffenstillstands von 1918 durch die Alleen des Friedhofs von Louyat führen und entdecken Sie die französischen und deutschen Soldatengräber aus dem Ersten Weltkrieg sowie die Gräber der Gefallenen.

Zweistündige Besichtigung mit zwei Stimmen: Guide Ville d’Art et d’Histoire und Stadtarchiv

Vorherige Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Limoges Métropole