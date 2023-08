Visite guidée : Basilique Saint-Michel 12 boulevard de Fleurus Limoges, 4 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Au pied du clocher, franchissez le portail gardé par deux lions. Vous découvrez la basilique construite entre le XIVe et le XVIe siècle. Son mobilier vous conte l’histoire des Ostensions limousines..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 17:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At the foot of the bell tower, pass through the gate guarded by two lions. You’ll discover the basilica, built between the 14th and 16th centuries. Its furnishings tell the story of the Limousin Ostensions.

A los pies del campanario, atraviese la puerta custodiada por dos leones. La basílica fue construida entre los siglos XIV y XVI. Su mobiliario cuenta la historia de las Ostensiones lemosinas.

Am Fuße des Glockenturms treten Sie durch das von zwei Löwen bewachte Portal. Sie entdecken die Basilika, die zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert erbaut wurde. Jahrhundert errichtet wurde. Ihr Mobiliar erzählt Ihnen die Geschichte der Ostensions limousines.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole