Visite guidée : Eglise Saint-Pierre-du-Queyroix 12 boulevard de Fleurus Limoges, 26 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Remontant au XIIe siècle, venez découvrir cette église méconnue, avec ses vitraux remarquables dont celui de la Dormition de la Vierge et son curieux ossuaire..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 17:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Dating back to the 12th century, come and discover this little-known church, with its remarkable stained glass windows, including the Dormition of the Virgin, and its curious ossuary.

Del siglo XII, venga a descubrir esta iglesia poco conocida, con sus notables vidrieras, entre ellas la de la Dormición de la Virgen, y su curioso osario.

Entdecken Sie diese unbekannte Kirche aus dem 12. Jahrhundert mit ihren bemerkenswerten Glasfenstern, darunter das der Entschlafung der Jungfrau Maria, und ihrem merkwürdigen Beinhaus.

