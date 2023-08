Visite guidée du quartier des Emailleurs : Décors de façades 12 boulevard de Fleurus Limoges, 7 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Vous parcourez un quartier résidentiel Belle Époque aménagé par un riche mécène. Entre square, hôtels particuliers et villas, le nom des rues vous parle de l’art de l’émail tandis que résonnent les souvenirs de l’écrivain Georges-Emmanuel Clancier..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



You’ll walk through a Belle Époque residential neighborhood designed by a wealthy patron of the arts. Between squares, mansions and villas, the street names speak of the art of enameling, while memories of writer Georges-Emmanuel Clancier echo.

Paseará por un barrio residencial de la Belle Époque trazado por un rico mecenas de las artes. Entre plazas, casas y villas, los nombres de las calles le hablarán del arte del esmalte, mientras los recuerdos del escritor Georges-Emmanuel Clancier resuenan en sus oídos.

Sie durchqueren ein Wohnviertel der Belle Époque, das von einem reichen Mäzen angelegt wurde. Zwischen Plätzen, Herrenhäusern und Villen erzählen Ihnen die Straßennamen von der Kunst der Emailleherstellung, während die Erinnerungen des Schriftstellers Georges-Emmanuel Clancier widerhallen.

