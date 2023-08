Au réveil des Halles 12 boulevard de Fleurus Limoges, 23 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Limoges, un matin… L’idéal pour passer un moment dans cette vaste architecture façon Eiffel. Les étals se garnissent et les commerçants se racontent. Voici déjà l’heure d’un bon casse-croûte !

Visite réalisée dans le cadre de Toques & Porcelaine.

Avec la complicité du Bistrot d’Olivier..

12 boulevard de Fleurus

Limoges, one morning… The ideal place to spend a moment in this vast Eiffel-style architecture. The stalls are filling up and the shopkeepers are talking. It’s already time for a snack!

Visit organized as part of Toques & Porcelaine.

With the complicity of Bistrot d’Olivier.

Limoges, una mañana… El lugar ideal para pasar un momento en esta vasta arquitectura de estilo Eiffel. Los puestos se llenan y los tenderos hablan entre ellos. ¡Ya es hora de un buen tentempié!

Visita organizada en el marco de Toques & Porcelaine.

Con la complicidad de Bistrot d’Olivier.

Limoges, an einem Morgen… Der ideale Zeitpunkt, um einen Moment in dieser weitläufigen Architektur im Eiffelstil zu verbringen. Die Stände füllen sich und die Händler erzählen. Hier ist es schon Zeit für einen guten Imbiss!

Dieser Besuch fand im Rahmen von Toques & Porcelaine statt.

Mit freundlicher Unterstützung des Bistrot d’Olivier.

