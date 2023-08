Visite apéritive : Place de la Motte 12 boulevard de Fleurus Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Vous flânez au cœur de la ville haute et remontez le temps depuis le Xe siècle et le château à motte jusqu’aux aménagements contemporains, en passant par la construction des halles.

Avec la complicité de La locale..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 19:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Take a stroll through the heart of the upper town, going back in time to the 10th century and the motte castle, through the construction of the Halles, to contemporary developments.

With the help of La locale.

Pasee por el corazón de la parte alta de la ciudad y viaje en el tiempo desde el siglo X y el castillo de la motte hasta la evolución contemporánea, pasando por la construcción del mercado cubierto.

Con la ayuda de La locale.

Sie schlendern durch die Oberstadt und reisen in der Zeit zurück, vom 10. Jahrhundert und dem Schloss mit Motte über den Bau der Markthallen bis hin zu den zeitgenössischen Entwicklungen.

Mit freundlicher Unterstützung von La locale.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Limoges Métropole