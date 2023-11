Visite du cimetière de Louyat 12 boulevard de Fleurus Limoges, 27 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Porté à l’écran par Patrice Chéreau, le vaste cimetière de Louyat recèle une belle originalité : l’usage de la porcelaine pour les objets funéraires. Ce matériau raffiné garde l’empreinte de la vie éphémère. Une promenade sensible et insolite..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 11:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Portrayed on screen by Patrice Chéreau, the vast cemetery of Louyat conceals a beautiful originality: the use of porcelain for funerary objects. This refined material retains the imprint of ephemeral life. A sensitive and unusual walk.

Llevado al cine por Patrice Chéreau, el vasto cementerio de Louyat presenta un rasgo muy original: el uso de la porcelana para los objetos funerarios. Este material refinado lleva la huella de la vida efímera. Un paseo sensible e insólito.

Der große Friedhof von Louyat, der von Patrice Chéreau verfilmt wurde, birgt eine Besonderheit: die Verwendung von Porzellan für Grabbeigaben. Dieses raffinierte Material bewahrt die Spuren des vergänglichen Lebens. Ein sensibler und ungewöhnlicher Spaziergang.

