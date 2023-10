Visite guidée de la Gare des Bénédictins 12 boulevard de Fleurus Limoges, 26 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Depuis le champ de Juillet, voyagez à travers cette architecture d’exception et découvrez le génie de sa structure et la richesse de ses décors..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 15:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From the Champ de Juillet, take a journey through this exceptional architecture and discover the genius of its structure and the richness of its decor.

Desde los Campos de Julio, recorra esta arquitectura excepcional y descubra la genialidad de su estructura y la riqueza de su decoración.

Vom Julifeld aus können Sie durch diese außergewöhnliche Architektur reisen und die Genialität ihrer Struktur und den Reichtum ihrer Dekorationen entdecken.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Limoges Métropole