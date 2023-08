Visite guidée du souterrain de la Règle 12 boulevard de Fleurus Limoges, 23 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

A quoi servaient ces innombrables souterrains creusés au fil des siècles sous la ville ? Descendez à la rencontre d’un riche passé qui mêle histoire, légendes et géologie..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 15:00:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



What was the purpose of the countless underground passages dug beneath the city over the centuries? Descend to discover a rich past that combines history, legends and geology.

¿Para qué servían los innumerables pasadizos subterráneos excavados bajo la ciudad a lo largo de los siglos? Descienda para descubrir un rico pasado que combina historia, leyendas y geología.

Wozu dienten die unzähligen unterirdischen Gänge, die im Laufe der Jahrhunderte unter der Stadt gegraben wurden? Steigen Sie hinab und begegnen Sie einer reichen Vergangenheit, die Geschichte, Legenden und Geologie miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole