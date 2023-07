Atelier enfant 4-6 ans : Ravalement de façades 12 boulevard de Fleurus Limoges, 8 août 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Un rez-de-chaussée par-ci, le 2e étage d’une autre maison par-là, et un toit en terrasse pour couronner le tout… Et si pour s’amuser, on mélangeait lors d’un atelier les façades de Limoges, ça serait drôle, non ?

Durée : 1h30.

2023-08-08 fin : 2023-08-08 11:30:00. EUR.

12 boulevard de Fleurus

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A first floor here, the 2nd floor of another house there, and a roof terrace to top it all off? Wouldn?t it be fun to mix and match the facades of Limoges during a workshop?

Duration: 1h30

¿Una planta baja aquí, el 2º piso de otra casa allí, y una azotea para rematarlo todo? ¿No sería divertido mezclar y combinar las fachadas de Limoges en un taller?

Duración: 1h30

Ein Erdgeschoss hier, der zweite Stock eines anderen Hauses dort und eine Dachterrasse als Krönung des Ganzen? Wie wäre es, wenn wir in einem Workshop die Fassaden von Limoges durcheinander bringen würden, das wäre doch lustig, oder?

Dauer: 1,5 Stunden

